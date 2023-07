Dopo l’ennesimo attacco sui social Il sindaco Alessio Falorni si sfoga "Lasciate in pace la mia famiglia"

"Fra ieri e oggi, aprendo Facebook mi sono fatto una scorpacciata di cattiverie gratuite postate da un po’di personaggi di Castelfiorentino sui social. È incredibile la quantità di veleno e di falsità (su Castello, ma ad esempio anche personali su di me) che ogni giorno questa gente butta in pasto all’opinione pubblica, contando su due cose: il fatto che non tutti li conoscano (digitare su un computer fa sembrare normali anche persone che a un bar sarebbero evitate), e il fatto che oggigiorno purtroppo anche una querela per diffamazione, da parte di un personaggio “pubblico”, lascia il tempo che trova. Per dire, hanno archiviato anche la pratica di un tizio che scrisse che mio nonno, partigiano comunista, era in realtà un picchiatore fascista e aveva sparato a una donna". Parte così l’amaro sfogo con cui il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, risponde agli attacchi dei ’leoni da tastiera’ di cui è pieno il mondo social. "Questa roba è uno schifo – aggiunge Falorni – e anche se dopo nove anni uno ci fa il callo, reggere quintali di letame sparsi a piene mani da questi individui alla fine è fiaccante per chiunque". A proposito della querela, il procedimento venne aperto anni fa ed è andato avanti fino al dicembre 2020, quando è stato archiviato perché non è stato in alcun modo possibile risalire all’identificazione certa dell’autore del post. "L’episodio che viene riferito a mio nonno è accaduto a Poggibonsi quando mio nonno aveva sei anni. E questo dice tutto su come funzionano le menzogne sui social". Ma la storia non finisce qui. "Non sono uno che per indole si lamenta – spiega ancora il sindaco Falorni –, nemmeno quando hanno mandato un proiettile a casa di mio padre, ma ho la sensazione che si stia passando il limite". A che si riferisce? "Ho visto una foto di un mio congiunto su una pagina fb di destra postata per infamarlo perché parente del sindaco comunista di Castelfiorentino. Io per me accetto l’agone politico, ma i miei familiari lasciateli in pace. Prima mio nonno, poi mio padre, ora questo. In passato mi hanno tagliato le gomme dell’auto e hanno tirato nel mezzo anche mia moglie. In questi nove anni ho letto e sentito di tutto ma, ripeto, nell’agone politico ci sta. La mia famiglia, però, lasciatela fuori".

Fran.Ca.