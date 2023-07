Dopo l’assalto dei ladri "Sono passati sette mesi siamo ancora senza Atm Poste si attivi in fretta"

Sono passati più di sette mesi da quando l’ufficio postale del centro cittadino è stato preso d’assalto da una banda di malviventi e ancora lo sportello Atm non è tornato in servizio. A dare voce ai cittadini e ai tanti utenti esasperati è il sindaco montelupino, Paolo Masetti, che dopo mesi di paziente attesa ha deciso di intervenire. Era, infatti, il 3 dicembre 2022 quando i ladri hanno assaltato l’ufficio postale di Montelupo, danneggiando in maniera irreparabile lo sportello Atm, azione che ha avuto con conseguenze importanti anche per la struttura dell’Ufficio Postale che è, a sua volta, rimasta chiusa a lungo. Dopo non poche traversie, l’ufficio postale è stato riaperto lo scorso 1 marzo, ma per il bancomat, ancora nulla da fare. Circostanza che provoca non pochi disagi alla popolazione.

"Dal 3 dicembre - scrive il sindaco masetti in una nota – sono trascorsi più di sette mesi e ancora non abbiamo avuto alcuna notizia in merito al ripristino del servizio Atm, aspetto, quest’ultimo, ancora più inaccettabile. Sono tantissimi i cittadini che si rivolgono a me per segnalare il disservizio. Ovviamente, l’amministrazoine comunale nulla può rispetto a Poste, ma come primo cittadino sento il dovere di farmi portavoce di una legittima richiesta da parte della mia comunità".

"La situazione infatti crea evidenti e inconfutabili disagi – aggiunge il primo cittadino di Montelupo – per la popolazione più fragile che ha più difficoltà a spostarsi. Fra l’altro, avevo avuto rassicurazioni diverse in merito alla risoluzione del problema da parte della dirigenza di Poste, quando ci siamo sentiti in occasione della riapertura dell’ufficio postale. A questo poi purtroppo non è seguito alcunché".

"L’auspicio – conclude infine paolo Masetti – è che si riattivino i contatti con Poste e che il nuovo Bancomat venga collocato presso l’ufficio postale nel giro di poche settimane, se non giorni". Un auspicio, i pochi giorni per l’installazione, che tutti si augurano diventi realtà, ma, visto che, visto che siamo a fine luglio, sembra poco probabile.