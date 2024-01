Dopo la maturità? Parola ai ragazzi

Aspettative e desideri degli studenti dell’ultimo anno delle superiori. La ricerca di Cisl Scuola e Fondazione Tarantelli ha fatto tappa a Empoli con il progetto "Conoscere i giovani, per costruire il futuro". Dai locali dell’’Istituto Superiore Pontormo, la parola ai ragazzi. Un momento per ascoltare e comprendere le idee ma anche le inquietudini dei giovani studenti dell’ultimo anno di istituti tecnici, professionali e licei. L’indagine tocca diverse città italiane, dal Nord al Sud, un tentativo di esplorare le aspettative dei ragazzi per il "giorno dopo la maturità". Il progetto pone quindi al centro l’ascolto delle nuove generazioni per dare loro un ruolo attivo nella costruzione del proprio futuro. Troppo spesso infatti si parla dei giovani senza coinvolgerli, si gestiscono progetti che li riguardano senza conoscere le loro reali esigenze e si danno giudizi su di loro senza neppure averli mai ascoltati. "La Cisl Scuola e la Fondazione Tarantelli – dice il segretario generale della Cisl Scuola Firenze-Prato, Claudio Gaudio – vogliono rompere questo schema e dare ai giovani un messaggio diverso, per dimostrare quanto sono capaci di pensare, di esprimere le proprie opinioni e di fornire un contributo attivo alla società in cui vivono". Anche ai giovani empolesi, dunque, è stata data l’occasione di esprimersi tramite un questionario; poi l’eventuale discussione sull’orientamento.