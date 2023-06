"Dopo la bocciatura, sempre più contrari"

"Tanto tuonò che piovve. E questa volta a far piovere è stata addirittura la Corte dei Conti. Un chiaro parere negativo sull’atto appena votato dal comune di Vinci". Così i consiglieri comunali di centrodestra Alessandro Scipioni, Paola Morini, Cristiano Bianconi, Manuela Landi e Maria Grazia Bindi a proposito del la costituzione di una holding di secondo livello in correlazione con l’operazione Multiutility. "In consiglio comunale – aggiungono i consiglieri di opposizione – abbiamo sostenuto la nostra assoluta contrarietà alla Toscana Holding spa, ribadito e confermato la nostra contrarietà alla già costituita società Multiutility". "Per quanto poi riguarda la Multiutility - riprendono gli esponenti del centrodestra vinciano - i soci che investiranno nella società vorranno avere riscontro tramite l’erogazione dei dividendi. In generale – conlcudono i consigleri di opposizione – il principio è che entrare in queste grandi società di servizi è sempre a discapito dei piccoli centri e porta vantaggi soprattutto ai centri più popolosi. Si ripropone il solito schema che svantaggerà Vinci, comunque vada. Dunque non si comprende per quale motivo dovremmo essere i primi a correre verso un sistema penalizzante per il nostro territorio".