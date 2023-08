Dopo il caso del biglietto Le piscine della Toscana si contendono Ginevra

Bellariva e Costoli a Firenze (città alla quale è legatissima) ma anche Cascina, Cecina e Massarosa. La polemica scatenata nei giorni scorsi in merito al pagamento del biglietto di ingresso alla piscina comunale di Empoli da parte della neo campionessa del mondo di nuoto Ginevra Taddeucci ha fatto il giro della Toscana. E a questo punto è ormai praticamente certo che l’atleta di Lastra a Signa, sostenuta dalla società Tnt Empoli e fresca vincitrice della medaglia d’oro nella 4x1500 mista a Fukuoka, non preparerà le prossime Olimpiadi all’interno dell’impianto cittadino. Era stato il suo allenatore, Giovanni Pistelli, a pubblicare sui social un post nel quale si mostrava davanti alla biglietteria, sottolineando la richiesta dei gestori per il normale pagamento del ticket di ingresso. La notizia ha suscitato reazioni di diverso tenore, ma la maggioranza dei commentatori si chiedeva come fosse possibile che la piscina chiedesse ad una medaglia d’oro mondiale di pagare come tutti gli altri. Non tanto per una questione di diverso trattamento, quanto per il lustro ed il prestigio (nonché per il ritorno di immagine) che un’atleta come Ginevra Taddeucci potrebbe dare all’impianto.

"Ringrazio i gestori delle piscine di Cascina, Hidron, Cecina, Massarosa (del vice presidente regionale Franco Bonciani), Bellariva e Costoli (gestione Rari Nantes Florentia del Presidente Federale pro tempore Andrea Pieri) che in questi giorni convulsi mi hanno contattato per accogliere Ginevra negli allenamenti. Senza menzionare – scrive ancora lo stesso Pistelli sui social – le piscine più lontane che hanno manifestato la loro ospitalità". L’allenatore non è nuovo a polemiche nei confronti di Aquatempra, società che gestisce la piscina empolese. Il braccio di ferro era sfociato in alcuni attacchi reciproci, ma anche nella scelta, legata ai lunghi periodi di chiusura dell’impianto, di spostare a Livorno il tradizionale appuntamento con il meeting Città di Empoli, un prestigioso evento natatorio che in passato aveva ospitato anche Federica Pellegrini. La polemica che riguarda la Taddeucci era finita anche sul ‘tavolo’ del Governatore Eugenio Giani. Sempre Pistelli aveva infatti condiviso il post con cui il presidente regionale faceva i complimenti per la medaglia alla sua atleta, sottolineando come da oltre un anno la sua atleta non possa allenarsi a Empoli perché "la società sportiva Team Nuoto Toscana Empoli che la sostiene e le consente una adeguata preparazione non è in grado di pagarle una corsia tutta per lei per tutte le 24 ore di allenamento settimanale". Prosegue quindi Pistelli nel post. "Gli impianti che ci hanno dato ospitalità si affiancano ai già utilizzati Lastra a Signa, Livorno e piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce e rappresentano un ricco ventaglio di opportunità che ovviamente non potranno essere tutte sfruttate. Ma ne ero sicuro, nel nostro Paese non manca il fair play e a parte rare eccezioni il sentimento di solidarietà anche sportivo fa parte della cultura italiana".