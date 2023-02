Dopo dieci anni ora ci siamo Ecco la nuova biblioteca

EMPOLI

Ci sono voluti dieci anni di tempo e circa 3 milioni di euro di lavori, per un intervento complessivo che ha riguardato 1200 metri quadrati al primo piano e al piano terra, ma a partire da sabato 25 febbraio la parte della biblioteca comunale che si affaccia su via Cavour sarà finalmente restituita al pubblico al termine delle opere di consolidamento e restauro. Lì si terrà la cerimonia di inaugurazione fissata alle 10. A seguire sono previsti i saluti istituzionali e, dalle 11, la Lectio Magistralis del professor Mauro Guerrini sul tema ’Il valore della biblioteca in una società democratica’. Sarà l’occasione per ripercorrere le tappe di un percorso che nel corso degli anni ha attraversato numerose vicissitudini, tra cui lo stop forzato dei lavori imposto dalla pandemia. Tra queste anche il ritrovamento di una bomba inesplosa che ha richiesto l’intervento degli artificieri e la successiva bonifica bellica.

Durante gli scavi è inoltre emerso un tratto delle vecchie mura di cinta della città, mentre nella Sala Maggiore sono stati eseguiti saggi sul solaio sotto pavimento che hanno fatto emergere un sistema di voltine di alleggerimento in pianelle appoggiate sulle volte principali. Secondo le condizioni contenute nel parere della soprintendenza è stato deciso di preservare ciò che è stato rinvenuto.

Il progetto ha permesso consolidamento e restauro del vecchio edificio su via Cavour. Sono state realizzate le opere impiantistiche, il recupero completo di tutti gli infissi esterni, il consolidamento dei solai a volta del primo piano, la demolizione dei solai del mezzanino e la sostituzione del solaio di calpestio della sala Tassinari.

Al piano terra, sono stati ridistribuiti gli spazi della zona utilizzata come deposito libri, con la realizzazione anche di nuovi servizi igienici. Gli altri uffici, la sala maggiore e la sala Tassinari sono stati consolidati e restaurati. In Sala Tassinari è stato eseguito inoltre uno specifico restauro delle scaffalature in legno, risalenti alla fine dell’800 e coperte dal vincolo della Soprintendenza, con un investimento di circa 230mila euro. Si è fra l’altro provveduto al recupero delle facciate e quella che affaccia su via Da Vinci ha riacquistato l’immagine che la contraddistingueva dal 1925. Il giardino di fronte alla ‘Fucini’ è stato riqualificato e riorganizzato. Sostituiti i muretti di contenimento in mattoni, in stato di degrado, e abbattute le principali barriere architettoniche, rendendo l’area e l’accesso alla biblioteca accessibile e inclusivo. Sul lato via da Vinci è previsto il recupero della corte della ‘Fucini’, opera che si inserisce e chiude il grande intervento di rigenerazione urbana che, dal 2016, ha cambiato volto al centro.