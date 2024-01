Donnini verso il voto. L’incontro con i giovani

Ha scelto di partire dai giovani Emma Donnini, candidata per il centrosinistra alle prossime elezioni di giugno. L’incontro tra Donnini e i giovani fucecchiesi ha posto l’attenzione – spiega una nota – non solo sui possibili sviluppi del territorio ma anche su quegli aspetti positivi che oggi rendono i ragazzi orgogliosi di appartenere alla loro città e così sono emersi tanti aspetti che vengono apprezzati, a partire dall’unicità di un centro storico che vede nel Parco Corsini e nel Poggio Salamartano due luoghi del cuore dei ragazzi, due luoghi simbolo di Fucecchio, passando poi agli aspetti più ambientalistici come quelli legati al Padule e alle Cerbaie. I giovani, poi, hanno posto l’accento su alcuni aspetti sociali che caratterizzano Fucecchio, in particolare il grande tessuto associativo fatto da decine e decine di realtà molto attive che i giovani vorrebbero conoscere più a fondo. Un accento i giovani lo hanno posto anche sul mondo del Palio "esaltandone il grande valore sociale della vita di contrada". Luoghi, secondo i ragazzi, che hanno sostituito altri spazi di socializzazione ma "che fanno di Fucecchio una città ancora viva, fatta di legami e di opportunità di stare insieme".