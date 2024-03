Donne vestite di nero e con un messaggio in mano: "Cessate il fuoco"

Ognuna di loro teneva in mano una lettera. Una accanto all’altra formavano un messaggio, un appello, una speranza: cessate il fuoco. Il gruppo "Donne per la pace" di Montespertoli, ieri mattina hanno dato vita ad un flash mob davanti al Municipio contro il massacro in atto in Palestina dove si contano oltre 30mila vittime, di cui quasi la metà sono bambini. Vestite di nero, in segno di lutto, mamme, figlie, nonne sono scese in piazza per manifestare e chiedere a chiare lettere lo stop alla guerra in Terra Santa e a tutti i conflitti in corso.

Le attiviste hanno diramato anche una nota attraverso cui spiegano le ragioni della loro mobilitazione. "Nelle guerre, purtroppo, a pagarne il prezzo più alto sono i civili coinvolti, per gli interessi dei propri governi. Quindi, diciamo ’no’ alla rincorsa agli armamenti da parte dei governi, compreso il governo Meloni – si legge nel comunicato –. Crediamo che la spesa dello Stato rivolta alle guerre distruggerà la sanità, l’istruzione e l’ambiente. Il nostro futuro e quello dei giovani è messo seriamente a repentaglio anche in Italia, dove se chiedi la pace vieni manganellato, come è avvenuto agli studenti di Pisa e Firenze. È inaccettabile. In fondo, siamo tutti collegati. Per questo – conclude la nota delle Donne per la pace di Montespertoli – ribadiamo e non ci stancheremo di dire e di solidarizzare con chi chiede: cessate il fuoco".

Il flash mob è durato circa un’ora. La manifestazione improvvisata delle attiviste sul suolo pubblico ha richiamato anche l’attenzione delle forze dell’ordine. I carabinieri tuttavia si sono limitati ad un controllo. Le promotrici hanno proseguito e portato a termine, come da programma, la loro silenziosa ma potente iniziativa davanti al palazzo comunale.

