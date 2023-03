Donne tra impegno e diritti, cartellone di eventi per tutto il mese

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, dal 7 al 25 marzo la commissione elette e nominate del Comune promuove una serie di iniziative in collaborazione con le realtà culturali ed associative del territorio. Tra queste proposte di lettura per celebrare le storie delle donne e visite guidate gratuite per le donne al Museo Civico e Diocesano.

Tra gli eventi in cartellone (l’8marzo) anche l’ esposizione di quadri infiorati di donne che si sono distinte ed hanno raggiunto i propri obiettivi; un evento a cura del Gruppo Infioratori della Pro Loco di Fucecchio. "Passione e fascismo della narrativa", è l’iniziativa l’11 marzo alle 16,30 al Cif che vedrà protagoniste le scrittrici Chiara Malvolti, Chiara Boddi, Serena Turchi, Cinzia Giuntoli, Franca Matteoni, Manuela Maccanti. E poi ancora eventi, tra dibattiti e presentazione di libri. Fino alla chiusura il 25 maggio con Caleidoscopio: manifestazione dedicata a tutte le donne che hanno subito violenza e soprusi di ogni genere.