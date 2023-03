Donne operate al seno In piscina con Astro

Riparte anche il corso di riabilitazione alla piscina intercomunale di Fucecchio e Santa Croce rivolto alle donne operate al seno o altre patologie oncologiche. I corsi, al via da oggi alle ore 18.45, sono promossi da Aquatempra in collaborazione con l’associazione Astro e i Comuni di Fucecchio e Santa Croce sull’Arno. Per tutte le informazioni ed i dettagli relativi all’iscrizione è possobile contattare: 340-8211429 oppure al numero 346 6276826 (associazione Astro), altrimenti il numero 0571 23634 (piscina intercomunale). Si tratta quindi di un’altra ampia zona a cui viene offerto un percorso fisioterapico da Astro Onlus che, lo ricordiamo, svolge la propria attività nel settore dell’assistenza socio-sanitaria promuovendo iniziative a sostegno del paziente oncologico. Astro conferma la riapertura del percorso riabilitativo in piscina alle Terme della Via Francigena di Gambassi per le donne con patologie oncologiche. Un’opportunità rivolta alle donne della Valdelsa e non solo.