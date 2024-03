Donne e motori stavolta regalano gioie e... tenori

Sul palco del Teatro Shalom di Empoli a far da protagonisti del prossimo concerto in cartellone "Busoni 100" saranno gli Italian Harmonists col pianista Jader Costa. Il quintetto si esibirà giovedì alle 21 in "Donne e motori, son gioie e tenori" e farà ascoltare le più note arie d’opera di Giacomo Puccini, guidando il pubblico alla scoperta delle più grandi passioni, oltre alla musica, del compositore: le donne e i motori. Puccini, infatti, fu un grande estimatore delle innovazioni tecnologiche del suo tempo, soprattutto delle automobili, ‘specchio’ del suo carattere irrequieto e libero. La passione verso il genere femminile, poi, si ritrova nei personaggi iconici delle sue opere. Mimì, Tosca, Turandot e molte altre protagoniste sono il vero motore dei melodrammi: a loro sono dedicate e da loro sono ispirate le più belle arie d’amore mai scritte e che verranno eseguite nella serata. Il progetto di riproporre ai giorni nostri un quintetto di voci maschili armonizzate, accompagnate dal pianoforte, nasce nel 2003 sull’onda di una felice intuizione di Andrea Semeraro, ispirato dai berlinesi Comedian Harmonists, gruppo vocale degli anni ‘30, che ebbe una folgorante ma breve carriera internazionale, stroncata a causa delle leggi razziali. Altri amici e colleghi del Teatro alla Scala di Milano si sono uniti a lui per la realizzazione di questo progetto a cui hanno creduto fortemente. Oggi, grazie anche alle indiscutibili capacità del pianista Jader Costa, l’attività del gruppo Italian Harmonists è un susseguirsi di successi in questo progetto musicale unico nel suo genere. Biglietti: 15 euro intero, 12 euro ridotto (Soci Unicoop Firenze, Under 26 e over 65 e associazioni convenzionate), 5 euro Under 18, gratuito Under 6. Mini abbonamenti “Noi siamo musica”: 50 euro (cinque concerti a scelta); 30 euro (tre concerti a scelta). Per informazioni, sottoscrizione dei mini abbonamenti e acquisto biglietto singolo concerto, è possibile rivolgersi al Centro studi Busoni in piazza della Vittoria, 16, 0571 711122. I biglietti per singolo concerto sono acquistabili anche alla Libreria Rinascita da Bonistalli Musica e online sulla piattaforma Eventbrite.