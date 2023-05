Donne afgane e diritti L’abbraccio degli studenti

VALDELSA

Il progetto si chiama "Umana natura" ed ha come tema centrale la discriminazione di genere a partire dalla oppressione del genere femminile, nel mondo e in Italia. Lo porta avanti il professor Marco Catone che ha deciso di stimolare la riflessione degli alunni dell’istituto Gonnelli di Gambassi Terme e Montaione partendo da un primo caso estremo e vero: l’Afghanistan dei talebani. "A metà agosto 2021 ho assistito con angoscia alla fuga da Kabul degli occidentali e alla presa del potere da parte del regime talebano – spiega l’insegnante –. Ancora indelebili nella mia mente sono le immagini delle persone che si appendono ai carrelli degli aerei in decollo. Mi rimase impresso l’impegno di una organizzazione umanitaria in particolare: la Fondazione Pangea Onlus e il suo presidente Luca Lo Presti". "In breve tempo, nonostante accordi e promesse, i talebani hanno chiuso la loro morsa sui diritti delle donne afgane – aggiunge –, costringendole ad una vita priva di libertà e priva di un futuro frutto di scelte deliberate. Un futuro privo di sogni".

Il progetto è in pieno svolgimento e nei giorni scorsi c’è stata la prima importante esperienza degli alunni: un incontro tra gli studenti e la Fondazione Pangea alla presenza di Lo Presti, operatori della onlus e soprattutto due ragazze afgane rifugiate nel nostro paese. Un’esperienza toccante e formativa. Che ha fatto emergere quanto l’Afghanistan abbia bisogno di pace.

E il simbolo della pace in questa giornata è stato il bellissimo abbraccio che ragazzi e ragazze della scuola secondaria del Gonnelli hanno dato a Saman e Sadia, le due ragazze afghane che hanno raccontato la loro storia, la condizione della loro terra, la loro vita prima e dopo la fuga dall’Afghanistan. Difficile contenere le lacrime perché le emozioni sono state forti per tutti. Un’esperienza bellissima resa possibile in particolare dal professor Marco Catone che ha organizzato l’incontro nell’ambito del progetto da lui ideato Umana Natura, e che ha contattato personalmente il presidente della Fondazione Pangea Onlus, Luca Lo Presti, per venire a presentare agli studenti queste due ragazze straordinarie e l’attività della loro Fondazione. Importante è stato l’impegno anche di tutti gli altri professori per aver preparato i ragazzi all’incontro, e all’associazione Lilith per aver partecipato e collaborato per la buona riuscita di un momento intenso dedicato alla pace in un mondo ancora pieno di odio e guerra.