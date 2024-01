Donna picchiata e ferita per una trovata pubblicitaria, l’imprenditrice sminuisce: “Stavano fingendo”

Empoli, 21 gennaio 2024 – Lui le stringe forte un braccio, la tira per i capelli, la spinge con violenza in avanti. Lei cerca di liberarsi come può, divincolandosi. E qui le immagini si interrompono. La scena si consuma su un marciapiede di Empoli, davanti alla vetrina di un negozio di parrucchiera. Ed è proprio la telecamera interna al locale a riprendere tutta la brutale sequenza. Il video ha iniziato a girare sui social, completato dalla foto del primo piano della ’vittima’ con il volto tumefatto: un labbro gonfio e un vistoso livido sulla guancia. Una violenza in piena regola ai danni di una giovane donna, che ha subito generato una valanga di reazioni di rabbia, sdegno e indignazione. "È tutto finto – si affretta a chiarire la titolare del negozio di parrucchiera, Amal Harrami, 35 anni – Cioè, il video è vero ed è stato ripreso dalla telecamera del mio negozio, ma l’aggressione non c’è mai stata. Si tratta dell’inizio di un video pensato per promuovere una parte del locale che ho aperto di recente, una piccola spa per viso e capelli". La ragazza che viene violentemente strattonata è un’amica dell’imprenditrice, una nota influencer marocchina, si chiama Sari Cool (all’anagrafe Sara Jouiad Yazif), oltre 2,5 milioni di followers su Instagram e 1,5 milioni su Youtube.

«È stata lei ad avere questa idea e io l’ho assecondata, del resto è una professionista. Quel breve video ha un seguito che verrà girato nel prossimi giorni. Quello che racconterà è che dopo che ti sei stressata con il tuo fidanzato puoi entrare da noi e rilassarti sottoponendoti a un trattamento nella nostra hair spa con l’innovativa vapor therapy". L’influencer, però, ha pubblicato subito il breve video sul suo profilo Instagram con il seguente commento: “Un video che documenta il momento in cui sono stata aggredita“ e che, condivisione dopo condivisione è arrivato in Italia. Gli occhi attenti del popolo dei social non c’ha messo molto a geolocalizzare la scena: il negozio di parrucchiera di Empoli è diventato in pochi ore oggetto di commenti affatto lusinghieri. Anche perché è ancora aperta la ferita in città della violenta rapina avvenuta nel giorno dell’Epifania ai danni dell’83enne, Carla Niccolai, operata all’omero pochi giorni fa per le conseguenze della brutta caduta. "Doveva essere una pubblicità ironica – precisa Amal Harrami – Il filmato non è completo. Gli altri spezzoni devono essere finiti di girare e montati e tutto insieme il video chiarirà che è tutta una finzione. L’uscita del reel integrale sui nostri social è prevista per sabato prossimo".

La titolare non si dice affatto preoccupata dell’effetto esplosivo che quella brutale, seppur finta, sequenza ha scatenato nella rete, né che possa trasmettere messaggi sbagliati. "Ma no – sminuisce l’imprenditrice – si vede che stavano fingendo, noi da dentro durante le riprese ridevamo. Il labbro gonfio e i lividi sono frutto di photoshop. Credo che questa uscita, non prevista, di un pezzo di filmato abbia incuriosito ancora di più". Staremo a vedere: al popolo dei social l’ardua sentenza.