EMPOLESE VALDELSA

Quando la solidarietà passa dal bancone delle farmacie. Approda anche nell’Empolese Valdelsa la giornata di raccolta del farmaco organizzata da Banco Farmaceutico Onlus. Per una settimana - e quindi fino al 13 febbraio - sono oltre 5200 le farmacie di tutta Italia che aderiscono al progetto. Partecipare è semplice: sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più farmaci da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti da Banco Farmaceutico saranno poi consegnati a 1800 realtà assistenziali che si prendono cura di almeno 400mila persone in condizione di povertà sanitaria offrendo gratuitamente cure e medicine. Ognuno di noi, nel suo piccolo può fare la differenza. A Empoli sarà possibile donare dalla farmacia Castellani di via del Papa, mentre a Fucecchio dalla Ciardini di via Nazario Sauro. Il record di generosità è a Montelupo Fiorentino dove sono addirittura tre le attività alle quali far riferimento: la farmacia fibbianese di via Grieco, la farmacia del Sole di via fratelli Cervi e la Canneri di via Garibaldi. Nel Comune di Castelfiorentino la giornata di raccolta del farmaco fa tappa sia alla comunale di piazza del Popolo che alla Venturi di piazza Kennedy. L’iniziativa si svolge dal 2000 ogni anno a partire dal secondo sabato di febbraio: sarà il farmacista, in base alle indicazioni ricevute dagli enti, ad indirizzare il cliente suggerendo le categorie di farmaci di cui c’è effettivo bisogno. "La crisi internazionale ha causato un aumento del costo della vita che si ripercuoterà sulle famiglie povere - ha dichiarato il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico onlus Sergio Daniotti - Donare un farmaco per chi non può permetterselo è un modo per esprimere il meglio della nostra umanità e per dare un segnale di speranza".