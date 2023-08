Don Renato lascia Decisione a sorpresa "Anche noi preti siamo soggetti a crisi"

E’ ufficiale, e non per questo meno sconvolgente: don Renato Bellucci è stato sollevato dal suo compito, quello di parroco delle frazioni di Avane, Pagnana e Riottoli. Mandato concluso senza alcun preavviso, una decisione - presa dalla Curia fiorentina - dietro la quale ci sarebbero motivi personali. Poco meno di un mese fa il parroco empolese aveva ricordato i suoi 28 anni di sacerdozio. Una storia per niente banale, la sua. Non ancora ’don’, Bellucci iscritto alla Fgci (l’organizzazione giovanile del Pci), era stato responsabile di zona dell’organizzazione dei giovani comunisti. Un passato impegnato; dopo il diploma, nel 1974, l’ingresso alla cooperativa Cev, cristalleria empolese, parentesi interrotta nel 1981.

"Nel 1989, tutto cambiò ed entrai in seminario. Il mio incarico più importante, prima di venire a Empoli, è stato quello di parroco, per 25 anni, a San Bartolomeo a Quarate, nel comune di Bagno a Ripoli - aveva raccontato lo stesso Bellucci in una delle nostre recenti interviste - Qui ad Avane ho ripreso la tradizione avviata da don Renzo Fanfani, della collaborazione con la Casa del popolo. Ero suo amico".

La scelta di lasciare la parrocchia "è stata improvvisa - commenta da Lisbona dove ha accompagnato una delegazione di parrocchiani alla giornata mondiale della gioventù don Guido Engels, proposto di Empoli - Don Renato aveva bisogno di questo tempo di preghiera e di riflessione per sè, e gli è stato accordato". Al momento quel che è certo è che sarà proprio don Guido come sostituto temporaneo a guidare le celebrazioni di Avane, Pagnana e Riottoli. "Per ora resterò io con l’aiuto dei frati di Santa Maria, che già hanno avuto in affidamento per alcuni anni la parrocchia di Avane. Se c’è stata qualche avvisaglia? Che dire. Sono cose personali; alle volte sembra vada tutto bene, ma anche noi preti siamo soggetti a crisi, come tutti i comuni mortali, del resto. Non siamo super eroi". In un momento storico nel quale non si fa che parlare di organici in sofferenza e difficoltà nel reperire personale, in moltissimi ambiti, neppure la Chiesa se la passa bene. I preti scarseggiano, "ma non è una novità - prosegue Don Engels - Secondo una statistica stilata dai vescovi, dall’Unità di Italia a oggi, la percentuale dei sacerdoti è la stessa di quella dei giovani. La popolazione è invecchiata e così oggi, a fronte di pochi giovani, ci sono anche meno preti. Senza considerare le difficoltà che un giovane oggi incontra nel decidere quale strada imboccare nella vita, che sia il seminario o meno". Per tutti quei preti che, come don Renato, hanno avuto bisogno di una pausa lontano dall’abito talare, don Guido ha un messaggio. "Voglio dire loro di non stare soli. E’ vero che tanta gente ci vuol bene, ma davanti alle difficoltà che anche noi incontriamo, non basta. Ho la fortuna di avere un vice parroco e un canonico con cui pranzare, confrontarmi, stare insieme. La solitudine e l’isolamento sono il dramma sociale di oggi".

Y.C.