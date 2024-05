Don Milani, docufilm e testimonianze

MONTESPERTOLI

Un’altra serata dedicata a Don Lorenzo Milani, uomo che si è fatto povero fra i poveri, che ha cercato di elevare con la sua scuola chi non era nato con le sue stesse possibilità. L’appuntamento è per stasera alle 21 presso il Teatro Sottolemura di Montespertoli per la proiezione del docufilm "Don Milani domani. Tutto è possibile" realizzato da Giovanna Carli, produttrice e regista, con riprese e montaggio di Valerio Ricci e musiche originali del giovane produttore Giovanni Tancredi Tafani, che presto diventerà un libro edito dal Masso delle Fate. Nell’occasione, insieme ai testimoni e alla regista, saranno protagonisti anche le ragazze e i ragazzi dell’Istituto comprensivo "Don Lorenzo Milani" di Montespertoli. Questi ultimi, infatti, accoglieranno il pubblico con delle letture prima degli interventi di Piero Cantini, allievo del Priore, Palmiro Sassetti (Fondazione Don Milani), Giulio Cesare Bucci, Governatore della Misericordia di Montespertoli, Marco Poli, Governatore della Misericordia di San Casciano, e della stessa Carli, che narreranno episodi importanti della vita di Don Milani. Il progetto è stato realizzato grazie alla Misericordia di Montespertoli, con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana per la Festa della Toscana 2023, e patrocinato dal Comune di Montespertoli (da sinistra Palmiro Sassetti, Giovanna Carli).