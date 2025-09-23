Don Mariusz nuovo parroco della chiesa di Castelnuovo d’Elsa

Don Mariusz Dziura è il nuovo parroco della chiesa di Santa Maria Assunta di Castelnuovo d’Elsa. Un arrivo che era stato già ufficializzato dalla Diocesi di Volterra sul finire dello scorso maggio, quando erano stati resi noti gli avvicendamenti nella cura pastorale delle varie parrocchie diocesane. E che in questo caso, per quel che riguarda il territorio di Castello, si è concretizzato domenica scorsa quando il nuovo sacerdote è arrivato a Castelnuovo. Con lui c’era il vescovo di Volterra, monsignor Roberto Campiotti. A riceverlo al suo arrivo, rappresentando idealmente la comunità castellana e l’amministrazione comunale, c’era la sindaca Francesca Giannì, la quale ha accolto il nuovo arrivato e ringraziato il predecessore don Valentino Cheli (che oltre all’incarico di parroco di Santa Maria della Marca a Castelfiorentino è stato nominato anche parroco di Santa Maria a Lungotuono a Dogana. Nato a Kozuchow (una città della Polonia non distante dal confine con la Germania) nel 1970, sempre domenica scorsa don Mariusz ha incontrato per la prima volta anche i fedeli di Castelnuovo. Al suo arrivo, don Mariusz ha ricevuto il saluto dei parrocchiani nella piazza di fronte alla chiesa di Santa Barbara, patrona del paese, dove si è successivamente fermato alcuni minuti per una preghiera. Ha poi raggiunto la chiesa di Santa Maria Assunta, dove ha preso servizio, per la messa d’ingresso: la funzione religiosa è stata presieduta da monsignor Campiotti. Per una serata chiusasi con un momento conviviale. Castelfiorentino si dimostra insomma in fermento anche per quel che concerne il lato religioso: a poco più di un anno dalla nomina di Gherardo Gambelli (cresciuto proprio a Castello) ad arcivescovo di Firenze, la comunità ha insomma accolto un nuovo parroco.