Don Mario Boretti unisce due comuni

Una grande festa. Domenica scorsa, tra Pulica e San Donato a Livizzano è stato inaugurato il Largo Don Mario Boretti. E’ una piazzetta tra i due villaggi collinari, venutasi a creare con il ripristino della viabilità. Pulica fa parte di Montelupo, San Donato a Livizzano di Montespertoli, ed entrambi i Comuni hanno concesso il patrocinio. Ad abbattere ogni confine ci ha pensato don Mario, per quasi sessant’anni (fino alla scomparsa nel 2011) carismatico parroco di entrambe le comunità. Don Mario ha fatto sì che migliaia di fedeli si siano avvicinati alla Chiesa e in particolare a queste due parrocchie, posizionate su colline che da sempre hanno alimentato, insieme alla vicina valle del Virginio, il senso del sacro. Dopo il taglio del nastro, la messa presieduta da monsignor Giancarlo Corti, vicario generale dell’Arcidiocesi di Firenze. Era presente il Cardinale Ernest Simoni, altra fondamentale figura di riferimento per Pulica e San Donato a Livizzano.