Domeniche al museo Laboratori per bambini

Nuove iniziative con la "La domenica del Museo" promossa dal Museo Civico e Diocesano di Fucecchio e dedicata alle famiglie. Un ciclo di tre incontri che, attraverso attività laboratoriali che partono dalla collezione museale, mette alla prova la creatività di grandi e piccoli per scoprire insieme le infinite storie del Museo e del Parco Corsini. Il primo dei tre appuntamenti, dedicati alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni, è in programma domani alle 16.30. Tema dell’incontro sarà "Primavera in technicolor": partendo dall’osservazione di alcuni dipinti del museo, i partecipanti sceglieranno i colori per dipingere la propria personale primavera. Per il mese di aprile la data prescelta sarà quella di domenica 23 con "A passeggio nel Parco": in programma una visita alla sezione dedicata al Medioevo all’interno del museo e un piccolo trekking nel Parco Corsini fino alla cima della Torre di Mezzo. Per info al numero 0571 268262.