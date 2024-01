Addio all’ostetrica ‘Mimma’, il dolore della comunità: “Ha fatto nascere generazioni”

Vinci, 9 gennaio 2024 – Se n’è andata nelle scorse ore, a 74 anni. E tutta Sovigliana si è stretta accanto ai familiari, ricordando la professione di ostetrica svolta per tanto tempo nell’Empolese. La scomparsa di Domenica ’Mimma’ Quattrocchi ha riportato alla mente di tanti residenti ricordi d’infanzia e adolescenza. La donna, di origini siciliane, ha lavorato per tanti anni a Empoli come dipendente dell’Asl e sui social network numerosi utenti ne hanno ricordato la figura: c’è chi ricordava il periodo in cui la donna viveva in via Empolese a Sovigliana, chi ricorda di aver frequentato insieme a lei il corso per infermiere a Livorno decenni fa. E anche diversi bambini che lei fece nascere, oggi ormai adulti, le hanno dedicato un pensiero.

Anche se da tempo non si vedeva più, sul territorio: dopo essere andata in pensione nel 2008, era rimasta comunque a disposizione fino al 2012, visto che venne congedata dall’Asl con una cerimonia di ringraziamento insieme ad altri quarantaquattro dipendenti. Negli ultimi anni si era a quanto sembra trasferita a Collesalvetti (dove probabilmente si terranno i funerali) il paese in cui viveva insieme alla figlia. Si è spenta all’ospedale di Livorno, dove era stata ricoverata. Nonostante il tempo trascorso, nessuno a Sovigliana l’ha dimenticata. Tanti i messaggi di cordoglio arrivati ai figli. Il messaggio più toccante è però stato quello dedicatole dal figlio su Facebook. "Oggi cara mamma sono il gemello triste. Perché ci hai lasciato – ha scritto - così senza dirci in quale direzione andare e come fare a superare gli ostacoli. Brontolona, a tratti anche grintosa. Ma era pur sempre la mia mamma".