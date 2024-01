Domani il corso con gli eroi a quattro zampe

Formarsi e informarsi per lavorare in sicurezza con i "lifeguard a quattro zampe". La mattinata dedicata al Primo Soccorso Veterinario si terrà a La Vela Margherita Hack di Avane domani dalle 9,30 alle 13. Il corso rientra nell’ambito della formazione programmata delle nuove unità cinofile, che andranno ad affiancare i colleghi veterani ai compiti di vigilanza balneare sulle spiagge della costa toscana e quelli di Protezione Civile. Tutte attività che coinvolgono anche ’quadrupedi’ del territorio e rispettivi conduttori.

Come Kelly, dolcissima Golden Retriver di Fucecchio che ha seguito le orme - nel vero senso della parola - del padre Brando, andato in pensione nel 2023 dopo 10 anni di pericoli fiutati, onde sfidate e salvataggi effettuati. I due ’eroi’ sono stati tirati su da Sandro Petrillo, 49 anni, bancario ed ex consigliere comunale a Empoli, ma anche istruttore nazionale Sics (Scuola Italiana Cani Salvataggio).

L’iniziativa è, appunto, organizzata dalla sezione toscana di Sics con il patrocinio del Comune di Empoli, Cesvot, Regione Toscana e Ordine Medici Veterinari di Firenze e Prato. La Scuola Italiana Cani Salvataggio è la più grande organizzazione europea dedita alla formazione di cani da salvataggio nautico e dei loro conduttori; nell’Empolese Valdelsa opera da qualche anno con il gruppo ricerca persone scomparse integrato appieno nel sistema di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni. Ne fa parte anche Marley, il ’super cane’ diventato star dei social. Si allena a Empoli il pastore tedesco, disabile, primo cane non vedente d’Italia a ottenere dalla Vab (Vigilanza antincendi boschivi) Toscana il brevetto per la ricerca di persone scomparse in superficie. Storie al guinzaglio che si intrecceranno negli spazi di via Magolo (l’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti): per accreditarsi scrivere a [email protected] o via WhatsApp al 3713419155. A ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione.