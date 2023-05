Domani c’è la festa della scuola La libertà è il filo conduttore

Torna la festa della scuola e quest’anno la cornice e il messaggio sono la Festa della Toscana. Un concerto musicale per la Festa della Toscana dal titolo “Articolo 21” diretto dal maestro Massimo Annibali e realizzato dai musicisti dall’Associazione Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi” e un’esibizione musicale accompagnata dal reading di brani sul tema della libertà. Sullo sfondo la figura di don Lorenzo Milani proprio nel giorno in cui ricorrono i 100 anni dalla nascita, il 27 maggio. Il tutto a cura delle studentesse e degli studenti dell’Istituto comprensivo “Don Milani” di Montespertoli diretto da Sara Missanelli. Questa la proposta educativa e culturale ideata e curata da Giovanna M. Carli per la Festa della Toscana, terra di pace e libertà di espressione.

Tutti e cinque i plessi: Scuola dell’infanzia “Don Lorenzo Milani”, Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”, Scuola primaria “Niccolò Machiavelli”, Scuola primaria “Rita Levi Montalcini”, Secondaria di primo grado “Renato Fucini”, partecipano al tema di questa edizione, la libertà di espressione, grazie al lavoro congiunto di tutti gli insegnanti. La musica fa da filo conduttore. Gli studenti delle scuole di Montespertoli, dai più piccini ai più grandi, parteciperanno con varie espressioni del pensiero che si tradurranno in canti, note musicali, colori, fotografie coordinati dai propri insegnanti che, durante il corso dell’anno, hanno concentrato i percorsi pluridisciplinari sul senso e il valore della libertà di espressione come strumento di educazione alla crescita come cittadini. La Festa si svolgerà nel giardino della Scuola Renato Fucini. Alle 16.30 al Parco Sonnino, il maestro Massimo Annibali dirige le classi seconde con la Nuova Filarmonica Amedeo Bassi. L’ingresso è libero.