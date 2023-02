Dolci di Carnevale, buona partenza Rincari contenuti per cenci e frittelle

di Ylenia Cecchetti

EMPOLESE VALDELSA

Cenci e frittelle vanno a ruba. Per non parlare della schiacciata alla fiorentina: ripiena di panna, cioccolato o crema chantilly in questo periodo dell’anno è "sulla bocca" di tutti. Impazza la mania per le golosità di Carnevale e la notizia che arriva dai forni dell’Empolese Valdelsa è tra le più dolci dall’inizio dell’anno: le vendite sono in crescita. Sono ottimisti i 115 forni e pasticcerie dell’Unione dei Comuni (artigiani al 77%), sostenuti dalla buona partenza delle vendite dei dolci carnevalizi dopo il calo che solitamente, invece, segue al Natale. E’ un dato in controtendenza, questo. Un dato che sa di piccola grande rinascita dopo un anno di grosse difficoltà vissute dagli addetti ai lavori alle prese con i rincari incontrollati delle materie prime, del costo del lavoro e dell’energia. Gli ultimi mesi hanno messo a dura prova il settore agroalimentare artigiano; prima la pandemia Covid a dare lo scossone, poi la guerra in Ucraina a dare l’ulteriore mazzata.

I dolci della tradizione per il periodo più colorato e fantasioso dell’anno, insomma, tornano a convincere conquistando grandi e piccini. Dopo pandori e panettoni, spazio a frittelle, cenci e schiacciata alla fiorentina che si confermano in questo 2023 i grandi protagonisti del Carnevale degli empolesi, decisi a concedersi qualche peccato di gola prima di immergersi nel periodo quaresimale. Si tratta di un mercato in costante aumento cresciuto quasi del 25% circa nell’arco dei cinque anni precedenti la pandemia.

"A farla da padrone sono i cenci, in tutte le loro declinazioni: fritti come vuole la tradizione, al forno per i più salutisti e attenti alla linea, magari bagnati nella cioccolata fusa per i più golosi. Da soli valgono tra il 40 e il 50% del mercato dei dolci di Carnevale - afferma Andrea Panchetti, presidente dei dolciari e panificatori di Cna - Siamo anche riusciti a contenere i prezzi, nonostante il forte rialzo delle materie prime come l’olio. Per cui, rispetto ad un anno fa, i rincari si aggirano intorno al 4,5%, con un costo che varia dai 20 ai 25 euro al chilo – prosegue Panchetti – Cosa ancor più importante, siamo riusciti ad assicurare gli alti standard di qualità tipici della produzione artigianale". A differenza del periodo pasquale, in cui dolci estranei alla tradizione gastronomica locale si affermano anche nell’Empolese (uno tra tutti la pastiera napoletana), a Carnevale c’è pochissimo spazio sulle tavole degli empolesi per dolci tipici di altre regioni come gli struffoli del Mezzogiorno o le castagnole del Lazio. Una sorta di campanilismo che passa dalla tavola.

Un segnale positivo, dunque, dopo la bordata di rincari che è costata la vita professionale a diversi imprenditori in tutto il territorio: il dato sulle chiusure nel 2022 pare si sia attestato intorno alle 10-15 unità, di cui 5 soltanto nel periodo tra giugno e settembre. L’auspicio è che, tra coriandoli, stelle filanti e maschere coloratissime, anche gli incassi di forni e pasticcerie tornino a "sorridere", non solo in questo periodo dell’anno, ma anche nei prossimi mesi, scongiurando così altre chiusure o che nuove attività vadano in crisi.