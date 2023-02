"Dobbiamo prenotare due volte" Esami a domicilio, cambia il servizio

EMPOLESE VALDELSA

Era uno di quei servizi che ‘funzionavano bene’, comodo soprattutto per quegli utenti che avevano bisogno di ottenere, per sé o per i propri cari, un prelievo a domicilio. E invece, ormai da qualche giorno, "tocca prenotare una prenotazione", come sottolinea il portavoce di Fratelli d’Italia Empolese Valdelsa Federico Pavese, protagonista suo malgrado di un episodio che riaccende i riflettori sulle lungaggini della burocrazia e, soprattutto, sui problemi di una sanità che si trova sempre più costretta a fare i conti con difficoltà e tagli. "Fino a poco tempo fa – prosegue lo stesso Pavese – per prenotare un prelievo a domicilio era sufficiente recarsi presso gli sportelli e lasciare la ricetta con i propri recapiti. Nel giro di poco tempo si veniva ricontattati per fissare la data del prelievo stesso. Un servizio che funzionava e che ho avuto modo di sperimentare con successo per mio padre". Dopo un breve periodo in cui non ha avuto bisogno di usufruire del servizio, nei giorni scorsi la scoperta che il sistema era cambiato.

"Non è più possibile prenotare in questo modo. Bisogna innanzitutto recarsi allo sportello, ma per farlo è necessario fissare un appuntamento tramite il totem. A me lo hanno dato per il giorno successivo, visto che in quel momento gli uffici erano chiusi. Quindi – dice Pavese – ho dovuto prenotare il colloquio con l’operatore che avrebbe dovuto poi effettuare la prenotazione vera e propria per il prelievo a domicilio. Una situazione cervellotica che anche io faccio fatica a capire e che di certo non agevola noi utenti, ma anzi ci complica irrimediabilmente la vita". E’ soprattutto una questione di orari: prima era sufficiente lasciare la ricetta in qualsiasi momento del giorno per avere la certezza di essere richiamati, mentre adesso è necessario recarsi agli sportelli dell’ambulatorio – nel caso di Pavese a Montelupo Fiorentino – negli orari in cui sono aperti. "Che sono principalmente la mattina, tranne il mercoledì quando è possibile farlo anche nel pomeriggio. Ma capite bene – sottolinea l’esponente politico di Fratelli d’Italia – che in questo modo si mettono in difficoltà le persone. Non tutti hanno infatti la possibilità di recarsi a prenotare l’appuntamento al mattino, specialmente se si rischia di doverci poi tornare una seconda volta. Il servizio di prelievo a domicilio è già stato esternalizzato e adesso dobbiamo fare i conti con questa decisione davvero cervellotica e a mio avviso inutilmente complicata. Mi auguro che qualcuno intervenga per riportare le cose a come erano prima. Non è certo un buon servizio nei confronti della cittadinanza quello che viene svolto così".

Tommaso Carmignani