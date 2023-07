Divieti di sosta e di transito in centro

Cambia la viabilità cittadina in coincidenza dell’evento odierno de Lo Sbaracco. Dalle 20.30 di oggi e fino al termine dell’evento, in piazza XXIV Luglio divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati e sospensione della circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito del corteo musicale che partirà da via Paladini, 40 (sede del Cam), percorrerà via Giuseppe del Papa, via Ferrucci e arriverà in piazza XXIV Luglio. Sempre in coincidenza dello Sbaracco, dalle 17 alle 24 di oggi, in via Leonardo Da Vinci, nel tratto compreso tra via Giuseppe del Papa e via dei Neri e nel tratto compresp tra via dei Neri e via Cavour, è disposto il divieto di transito di tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.