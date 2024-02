Disturbi alimentari. Esplosione di casi dopo la pandemia: più 30% ogni anno

di Irene Puccioni

EMPOLI

Anoressia, bulimia, disturbi da alimentazione incontrollata: dalla pandemia Covid in poi i casi sono aumentati in maniera esponenziale. I dati rilevati dall’unità funzionale disturbi alimentari Asl Toscana centro fotografano, anche per la zona empolese, una situazione in sensibile crescita. A fare il punto sul fenomeno è la dottoressa Ilenia Giunti, coordinatrice della sede empolese che si trova all’interno della Casa della salute Sant’Andrea.

Dottoressa sui disturbi alimentari stiamo ancora pagando gli effetti della pandemia?

"Purtroppo sì. Dal 2019 al 2023 abbiamo registrato ogni anno un 30 per cento in più di nuovi casi: l’aumento è progressivo e preoccupante. In particolare, evidenziamo un sensibile aumento di prime visite nella fascia dell’infanzia e dell’adolescenza, ma anche di visite di controllo. Soltanto nella sede empolese sono stati circa duecento i nuovi accessi nell’arco dello scorso anno".

Cosa ha prodotto il periodo di lockdown?

"Gli anni del Covid hanno aumentato l’attenzione sul peso, sulle forme corporee e fisiche"

Quali sono le diagnosi principali?

"Si riscontrano sempre le tre principali casistiche: anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata (binge eating disorder), il cui sintomo principale è l’abbuffata compulsiva, ma che a differenza della bulimia non è seguita da condotte purgative o altri comportamenti compensatori. Questo disturbo è aumentato molto tra gli adolescenti".

Che età hanno i pazienti con disturbi alimentari?

"La stragrande maggioranza sono ragazze. La fascia prevalente è quella che va dai 17 ai 20 anni, seguita da quella tra i 21 e 25 anni".

Come accorgersi che qualcosa nell’alimentazione dei propri figli non va?

"Il medico di famiglia o il pediatra dovrebbero essere i primi ad accorgersi di una variazione anomala del peso. A questo potrebbero associarsi comportamenti inconsueti e variazione di umore o un’attenzione particolare nei confronti del cibo. Altri campanelli d’allarme possono essere l’inizio di diete molto restrittive, ma anche guardare molti programmi o video sull’alimentazione. Purtroppo i modelli veicolati dai social continuano a puntare molto sull’aspetto estetico. Bisogna però avere il coraggio di affrontare la questione con i propri figli, senza paura né pudore. La famiglia non ha colpe sulla malattia del figlio, anzi è una fonte di aiuto per risolvere il problema. I genitori non sono la causa, perché la genesi di questi disturbi è multifunzionale".

Qual è la peculiarità del centro di Empoli?

"Garantiamo continuità terapeutica, anche perché da un disturbo alimentare, purtroppo, non si guarisce mai del tutto. Il percorso di cura ha una durata media di un paio di anni e il dato di ricadute è molto alto. Noi, però, cerchiamo di dare gli strumenti giusti per evitare di tornare indietro rispetto al percorso di guarigione e facciamo anche delle sedute di gruppo con i familiari per aiutarli ad evitare le tensioni, perché purtroppo questo tipo di malattia, alla fine, coinvolge tutta la famiglia".

Anche la scuola può avere un ruolo importante?

"Certamente. Abbiamo avuto anche segnalazioni da parte delle scuole di giovani con disturbi alimentari. Questo ci ha permesso di intervenire e iniziare un percorso di cura e sostegno".