Disservizi e vandali, stazioni nel mirino

Ancora problemi per il trasporto ferroviario sul territorio, come sottolineato dagli esponenti locali di Forza Italia a margine della conferenza sullo stato dei trasporti andata in scena alla fine di dicembre. "Purtroppo – sottolinea Giuseppe Romano, capogruppo presso l’Unione dei Comuni – agli apprezzamenti ricevuti dai cittadini che hanno avuto modo di condividere il contenuto delle analisi e delle proposte fornite da noi, ha fatto seguito il silenzio di chi era chiamato a rispondere". "Per quanto ci riguarda – ribatte Samuele Spini coordinatore Comunale a Empoli – avevamo presentato delle proposte concrete per far fermare le tre frecce Genova-Roma, l’Intercity e l’Intercity notte ad Empoli con precise coincidenze per Siena e con la possibilità quindi di servire un bacino di oltre centomila persone, ma ad oggi nessuna risposta è intervenuta. E’ grave il silenzio del Comune di Empoli dal quale ci aspettavamo ben altro atteggiamento". Un altro problema, sempre secondo gli esponenti di Forza Italia, sembra rappresentato dal degrado nelle stazioni, in particolare quella di Montelupo Fiorentino. "Le segnalazioni – spiega il consigliere Daniele Bagnai – sono cadute nel vuoto. Lo scorso weekend risulta come alle 23 la stazione fosse piena di ragazzi ubriachi, che oltre ad aver lasciato bottiglie sparse, hanno scambiato la biglietteria automatica e la panchina sotto il tabellone luminoso con gli orari, per luoghi idonei all’espletamento di bisogni fisiologici. Anche la richiesta di telecamere a scopo di deterrenza non ha avuto seguito".

Il coordinatore di Capraia e Limite, Diego Crocetti, punta invece il dito sui mancati investimenti. "Il tanto promesso treno ibrido Blues, inaugurato in fretta e furia il 22 dicembre poco dopo il nostro articolo, è misteriosamente sparito dai binari dell’Empoli-Siena, per non parlare degli investimenti promessi e dei soldi stanziati che non sono stati impiegati. Se si raddoppia il tratto Empoli-Granaiolo, perché non raddoppiare ed elettrificare tutta la linea? Viceversa con il binario unico tra Siena e Poggibonsi i problemi di congestione e di volumi del traffico rimarranno tali e quali". "Chi ha ruoli di responsabilità nelle Istituzioni deve mettere mano ai gravi problemi in essere cercando di avviarne da subito la soluzione – conclude Romano –. Non serve a nulla enfatizzare il raddoppio Empoli- Granaiolo, va soltanto realizzato alla svelta. Risolvendo se possibile tutti i problemi da noi evidenziati".