Disostruzione pediatrica, un corso gratuito alla Misericordia

EMPOLI

Piccoli ma fondamentali gesti che se eseguiti correttamente sono in grado di salvare la vita ai bambini che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano dei corpi estranei. La Misericordia di Empoli organizza un corso gratuito di disostruzione pediatrica: un momento formativo per fornire ai genitori, agli educatori e a tutta la cittadinanza le competenze necessarie per gestire situazioni di emergenza in modo tempestivo ed efficace.

Il corso si terrà sabato 9 marzo, dalle 10.30 alle 12.30, nella sede dell’arciconfraternita in via Cavour 32 a Empoli. Durante la mattinata, lo staff formativo della Misericordia guiderà i partecipanti attraverso le procedure di disostruzione delle vie aeree nei bambini e le manovre di primo soccorso da adottare in caso di emergenza respiratoria: un’opportunità unica per acquisire conoscenze pratiche e salvavita, indispensabili per intervenire con sicurezza in situazioni critiche.

La disostruzione pediatrica è una competenza fondamentale per ogni adulto, non solo per chi si occupa di minori, poiché consente di intervenire prontamente in situazioni di pericolo, contribuendo così a salvare vite. Il corso è aperto a tutti coloro che sono interessati a migliorare le proprie competenze nel campo della sicurezza pediatrica: non è richiesta alcuna esperienza precedente nel settore medico. Si tratta di un’opportunità per acquisire conoscenze e competenze necessarie per affrontare con sicurezza eventuali situazioni di emergenza che coinvolgono i più piccoli, per provare le manovre salvavita da effettuare in caso di ostruzione delle vie aeree e le regole di comportamento da adottare per agire sempre in maniera corretta e tempestiva. Il corso è gratuito e al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Iscrizioni attravero la compilazione del modulo on line, inviando una mail a [email protected] oppure chiamando 0571 7255.