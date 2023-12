Discussione animata in Consiglio. Piano strutturale, c’è il via libera. Approvata la variante urbanistica

EMPOLI

Una nuova consigliera fra i banchi dell’opposizione, poi il piano strutturale. E sullo sfondo, le polemiche relative all’attuale presidente del consiglio comunale designato come candidato del Pd alle prossime elezioni comunali, con la minoranza che lo ha quindi invitato a fare un passo indietro. Questi i temi principali trattati ieri durante e a margine del consiglio comunale, non esente da discussioni. La seduta si è aperta registrando l’approdo in consiglio di un nuovo esponente di FdI, che sale a 5 consiglieri e diventa il primo partito della coalizione di centrodestra anche in aula: si tratta della 29enne Dessislava Giordano, candidatasi nel 2019 tra le fila della Lega. E’ lei a sostituire il dimissionario Vittorio Battini, ufficializzando inoltre nell’occasione il passaggio dal Carroccio a FdI. Ma ampio spazio è stato riservato alla discussione avente ad oggetto l’adozione del Piano strutturale intercomunale (approvato con 15 voti a favore), preceduta dall’approvazione o dalla bocciatura delle varie osservazioni pervenute dalla cittadinanza e dalle aziende. Fra quelle accolte, c’è un’osservazione che dovrebbe portare all’ampliamento del verde sportivo ad Avane. Sempre in ambito di strutture sportive, via libera alla demolizione di un fabbricato situato a Monteboro, nell’ottica di ampliare il centro sportivo. E per quel che concerne le infrastrutture, ok anche per la previsione di una nuova strada di collegamento adiacente al corridoio della ferrovia nei pressi di via Sanzio.

"Il Piano strutturale intercomunale è uno degli atti più importanti e strategici del mandato ed è il risultato di un lavoro durato quasi 5 anni - spiega il vicesindaco Fabio Barsottini - Al centro ‘la città sulle due rive’, a testimonianza del fatto che quella intrapresa è una scelta politica che prova a superare i confini dei singoli comuni". Nel corso della giornata ha tenuto banco anche la mozione presentata dall’opposizione, per chiedere le dimissioni di Andrea Mantellassi da presidente del consiglio alla luce della sua investitura a candidato sindaco del Pd. "Un ruolo, quello del presidente del consiglio comunale, che dovrebbe essere di garanzia. Assistiamo invece a un paradosso: colui che deve per legge fare da arbitro è sceso in campo e sta giocando da attaccante", ha commentato Andrea Poggianti, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Giovanni Fiorentino