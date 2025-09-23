Disco verde al protocollo per la Pesa

La situazione della Pesa è stata tra gli argomenti più dibattuti dell’estate, enfatizzata dal consiglio comunale tenuto nell’alveo del fiume in secca col governatore Eugenio Giani. E dopo il Progetto di paesaggio dello scorso mese, è stato compiuto un altro passo: pochi giorni fa, la giunta Londi ha approvato lo schema di “Protocollo per la gestione sostenibile della risorsa idrica nel bacino del torrente Pesa“. Un accordo che riguarda Comune di Montelupo, Regione Toscana, Autorità di bacino dell’Appennino Settentrionale, Autorità idrica Toscana e Consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno. I sottoscrittori si impegnano ad attuare azioni di aggiornamento ed implementazione del quadro conoscitivo del bacino, "finalizzate alla definizione e all’aggiornamento del bilancio idrogeologico del corpo idrico sotterraneo e a pianificare le azioni necessarie a ripristinare l’equilibrio di bilancio sia attraverso la revisione del quadro concessorio e autorizzativo, sia attraverso la ricerca di soluzioni finalizzate ad incrementare i volumi di risorsa all’interno del bacino". Ognuno secondo le proprie competenze: l’AIT provvede all’esecuzione di un affidamento per la realizzazione di un modello numerico di flusso generale, Autorità fornirà criteri e indirizzi per la messa a punto del modello numerico del corpo idrico sotterrane, la Regione fornirà i dati di monitoraggio piezometrico e i livelli idrici e di portata ed il Comune si impegna a promuovere campagne informative rivolte ai cittadini sui vigenti obblighi di misurazione, prelievi e di trasmissione delle relative informazioni, anche attraverso il coinvolgimento degli altri Comuni facenti parte del Contratto di Fiume. Il Consorzio, infine, contribuirà alla definizione "della proposta di progetto integrato di riequilibrio idrogeologico e geomorfologico".