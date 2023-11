Discarica accanto all’Elsa: "Il nostro terreno ostaggio di inciviltà e burocrazia"

L’inciviltà e la burocrazia. Due piaghe difficilissime da debellare. Lo sa bene, suo malgrado, Roberta Gaini: la madre, ultra 80enne, è proprietaria di un piccolo terreno in via Ponte all’Isola, sull’argine dell’Elsa. Un campo che puntualmente viene bersagliato di abbandoni tra scarti edili e rifiuti vari. Il primo episodio un anno fa: "Mia mamma si era vista recapitare a casa una raccomandata dove si intimava la rimozione dei rifiuti, scaricati da due soggetti che sono stati individuati dai carabinieri forestali – racconta la figlia –. Ci veniva contestata la mancata vigilanza sul terreno, che nel corso degli anni è stato frazionato più volte e ridotto a 200 metri quadri a causa di vari espropri e che mia madre tra l’altro pensava di aver affittato". Nella raccomandata c’è scritto chiaro e tondo: entro 90 giorni i rifiuti devono essere rimossi. "Ma i responsabili degli abbandoni non si sono mai fatti avanti nonostante avessero ricevuto anche loro la raccomandata – continua la donna –. Così, per togliere il vin dai fiaschi, come si dice, abbiamo contattato una ditta specializzata che ha proceduto alla rimozione e alla bonifica per un costo di 800 euro. Tutto a spese nostre". Fine della storia? Macché. Passano altri mesi. E l’area viene di nuovo presa di mira dagli incivili. "Noi viviamo a 30 chilometri dal terreno e ci è impossibile vigilare con frequenza – insiste la figlia di Renata Masoni –. L’area è di facile accesso e non può essere recintata, perché altrimenti negherebbe il passaggio al demanio che deve andare a pulire l’argine del fiume. Le telecamere? Forse potrebbero essere un deterrente, ma chi scarica i rifiuti dubito si faccia scrupoli, se poi non paga nemmeno la rimozione...". La famiglia Gaini si confronta anche con i carabinieri forestali e tempesta di pec tutti gli uffici competenti per cercare una soluzione. "A giugno abbiamo provato anche a contattare il genio civile, settore idrico, proponendo la concessione gratuita del terreno. Ma non abbiamo avuto risposte".

Intanto però gli abbandoni continuano e quella piccola porzione di terra è come un incubo senza fine. "Gli ultimi sversamenti risalgono a pochi giorni fa – spiega la donna mostrando la discarica a cielo aperto – In passato vennero scaricati profilati di cartongesso e altri scarti edili, ma anche festoni di compleanno di un privato. Ora ci sono infissi, mattonelle e altro materiale che potrebbe essere smaltito nelle isole ecologiche. Abbiamo le mani legate, quella particella di terreno è nostra ma l’ambiente è di tutti". E i rischi sono elevati. "Se l’Elsa dovesse andare in piena ci metterebbe poco a trascinare tutto nel fiume – conclude Gaini –. Non voglio pensare a cosa potrebbe succedere se venissero scaricati amianto o materiali pericolosi. I rifiuti non hanno colore politico, danneggiano tutti. Ma ora basta fare scaricabarile".

Alessandro Pistolesi