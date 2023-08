Discarica abusiva Ripulito l’alveo del torrente Trovate tracce degli autori

L’attività degli Acchiapparifiuti non va in vacanza, così come l’inciviltà. E’ un lavoro che non si ferma, quello dell’attività di controllo del fenomeno sugli abbandoni dei rifiuti. Nella mattinata di ieri, durante l’ultima uscita del gruppo impegnato nella salvaguardia ambientale nella frazione di Sammontana, i volontari della ProLoco di Montelupo Fiorentino insieme agli ispettori ambientali di Alia hanno effettuato un intervento di recupero rifiuti abbandonati. Siamo sul Rio Tomba di Berto, come ha raccontato l’assessore con delega all’ambiente del Comune, Lorenzo Nesi: ad essere individuato è stato uno scarico di rifiuti nell’alveo del torrente. "Si tratta in gran parte di resti di un intervento edilizio: cartongesso, tubazioni e mobili. Un lavoro con tutta probabilità fatto effettuare a nero a qualche impresa senza scrupoli - ha spiegato Nesi, invitando ad una riflessione i cittadini - Il minor prezzo che viene chiesto da parte di un’azienda porta a queste conseguenze. Per questo rivolgetevi solo a imprese qualificate". Il materiale rinvenuto è stato chiuso in sacchi neri all’interno di un’area transennata. La prima piena avrebbe trasportato tutto in Arno e poi in mare. Almeno questo, è stato impedito. La buona notizia è che gli ispettori di Alia, come ha anticipato Nesi, hanno trovato tracce documentali dei responsabili e procederanno di conseguenza.