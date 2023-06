"Disastro sanità Ora il Pd faccia autocritica"

È bufera sulla sanità e sulla tenuta dell’ospedale di Empoli fra gli attacchi del sindacato Nursind e la replica dell’Asl. A infiammare il dibattito anche le dichiarazioni del consigliere regionale Enrico Sostegni (Pd). Parole che hanno innescato la reazione di Leonardo Masi, consigliere di Buongiorno Empoli. "È difficile pensare che chi ricopre ruoli di rilievo a livello regionale, nel settore della sanità, possa essere credibile proponendo le ricette per migliorare la sanità stessa senza interrogarsi sui fallimenti della sanità regionale", l’attacco di Masi che poi rincara la dose: "Incredibile come i politici del Pd riescano a far passare loro stessi e il loro partito per la soluzione e non per quello che sono, cioè parte integrante del problema. Non ha più senso parlare di qualcosa che bisogna “migliorare”, ma sarebbe più onesto parlare di un disastro che ricade sulle spalle dei più deboli. A Empoli come in tutta la Toscana c’è bisogno di tornare a una sinistra che metta i diritti universali al centro della propria azione".