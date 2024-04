Disagi sulla Empoli-Siena. La petizione viaggia spedita. Raccolte già seicento firme

Le firme su change.org, piattaforma online di petizioni, a questo punto secondo le ultime stime sono a circa 600. L’obiettivo del comitato dei pendolari della Valdelsa, però, è quello di arrivare almeno a mille. È quanto è stato dichiarato in questi giorni. La ferrovia Empoli-Siena non è affidabile. Troppi ritardi, troppi punti critici - a cominciare dai passaggi a livello - che sovente determinano situazioni di blocco con migliaia di persone che studiano e lavorano, nell’arco della giornata, lasciate nelle stazioni o costrette ad un uso ‘last minute’ dell’auto che, in teoria, si cerca sempre di sconsigliare. Qui siamo davvero al paradosso: si disincentiva l’auto, ma questa ferrovia - che serve centri importanti come Certaldo, Castelfiorentino, o anche Poggibonsi e Castellina in Chianti nel Senese, ed anche chiaramente Empoli e Siena oltre che Montelupo Capraia e Lastra a Signa nel ramo verso Firenze - non è affidabile.

Il nodo di Ponte a Elsa è tra quelli più critici. Tra le richieste del comitato vi è quella di un’accelerazione sul raddoppio, a cominciare dal tratto Empoli-Castelfiorentino. Poi, ci sarebbe il tratto Poggibonsi-Siena. Si capisce che, oltre ai pendolari per studio e lavoro, ci sarebbe anche il turismo: Siena, San Gimignano, Certaldo… su quei treni spesso accade di ascoltare persone che parlano tra loro in inglese o tedesco. Questa situazione non sarebbe un bel biglietto da visita. Quanto al raddoppio, abbiamo visto che - interessando direttamente lo scalo di Empoli - il piano strutturale intercomunale ne parla come infrastruttura essenziale per le necessità dell’Empolese, per la mobilità dei cittadini. E si dice chiaramente mobilità con mezzi pubblici. Ed è dunque un traguardo da inseguire e conquistare. La raccolta firme, promossa appunto dal comitato dei pendolari della Valdelsa, è indirizzata alla Regione Toscana e a Rete Ferroviaria Italiana.

Andrea Ciappi