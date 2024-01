Disagi e polemiche in biblioteca : "Pochi posti a sedere e orari ridotti"

Non si placano le polemiche sulla biblioteca Fucini di Empoli, in parte inagibile. Dopo l’attacco di Buongiorno Empoli, anche Azione chiede un intervento per risolvere i disagi. "Già in passato abbiamo evidenziato quelle che erano le maggiori criticità, come l’assenza sia di serrature per i bagni che di dispenser d’acqua potabile – si legge in una nota di Empoli in Azione firmata da Ayman Nencioni –, ora vogliamo sollevare un’altra questione preminente e ineludibile sull’accesso alla struttura". Nel mirino di Azione i pochi posti a sedere per gli studenti. "La biblioteca, luogo da sempre molto partecipato e sinonimo di aggregazione, vede ormai da tempo una limitatissima disponibilità di postazioni dedicate allo studio (solo 60 a cui si può accedere su prenotazione più due tavoli per cui non occorre la prenotazione: per un totale di 72 posti a sedere) a causa dell’inagibilità di una parte del plesso".

Una situazione che crea disagi per gli studenti. Molti dei quali, sottolinea ancora Azione, ogni giorno "sono costretti a lasciare la struttura per l’assenza di posti. Nonostante sia stato introdotto un sistema di prenotazione delle postazioni per garantire maggiore alternanza, ormai gli studenti sono costretti a prodigarsi all’esercizio della ’caccia al posto’ andando a prenotare massicciamente, sin dalla domenica, ’la sedia’ per tutta la settimana facendo venir meno, di fatto, l’alternanza". Non solo: ora si ipotizza anche una riduzione di orario. "Nonostante l’orario della biblioteca sia già stato ridimensionato rispetto a quello garantito prima del Covid, adesso lo si va a ridurre ulteriormente – sottolinea Azione –. Se finora i servizi erano garantiti dal lunedì al sabato dalle 9 alle 20, ora si ipotizza di limitarne ancora di più l’agibilità andando a togliere il lunedì mattina e di chiudere un’ora prima la struttura ogni giorno (alle 19 anziché alle 20)". Il partito di Calenda invita la giunta a dare risposte: "Comprendiamo che talvolta dietro a queste scelte ci siano anche ragioni economiche a differenza di chi in queste ore sta provando a strumentalizzare l’argomento, ma appare quanto più necessario dare una risposta, su un tema così importante, a tutti coloro che nella nostra città vogliono crescere e studiare".