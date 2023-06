Disabilità in aumento Cinquecento casi in più Gli infortuni sul lavoro sono un’emergenza

EMPOLESE VALDELSA

I numeri sono in aumento, come confermato dal report pubblicato dall’Osservatorio regionale sulla disabilità in Toscana. In tutta la regione, secondo gli ultimi dati Istat disponibili (2021), ci sono oltre 10mila disabili in più rispetto all’anno precedente, che diventano 435 (di cui 168 gravi) se prendiamo in esame l’Empolese Valdelsa Valdarno, cioè il territorio coperto dalla Società della salute che comprende, oltre agli undici comuni del circondario, anche i quattro della zona del Cuoio. Quasi cinquecento nuovi disabili in un anno, per un’area che supera, di poco i 200mila abitanti, non sono pochi. Sul totale della popolazione da 0 a 64 anni, che ammonta a circa 182mila persone, le persone disabili rappresentano il 2,4 per cento, con uno 0,8 che ha la certificazione di disabilità grave. Ed il trend, come accennato, è in aumento. Se nel 2020, sempre in base ai dati Istat, la tendenza era stata addirittura al ribasso (meno 3,6 per cento), nel secondo anno di pandemia da Covid i disabili sono cresciuti dell’8,1 per cento. Un incremento particolarmente significativo che porta 11,7 persone ogni 1000 residenti tra 0 e 64 anni ad essere prese in carico dai servizi sociali professionali. A contribuire in maniera significativa all’aumento dei nuovi disabili sul territorio sono stati anche e soprattutto gli infortuni sul lavoro, che possono attivare il percorso di certificazione sia di disabilità che di invalidità civile. Ed è anche uno dei motivi per cui nel 2020 c’era stata una contrazione: i lockdown prolungati e quindi l’inattività lavorativa di una larga parte della popolazione aveva inevitabilmente contribuito ad un drastico abbassamento degli infortuni e quindi delle nuove certificazioni di disabilità.

L’Osservatorio regionale sociale sulla disabilità ha poi preso in considerazione le esenzioni per invalidità. Un dato che riguarda l’Asl Toscana Centro ed in particolare il territorio dell’Empolese Valdelsa Valdarno è il numero rilevante di esenzioni legate a minorazioni sensoriali (sordità e cecità), superiore di quasi un punto e mezzo rispetto alle altre aree vaste della regione. Nel circondario, quindi, ci sono poco più di tremila persone con esenzione totale per invalidità, di cui 1.294 femmine e 1.792 maschi, per una percentuale pari all’1,69 per cento sul numero complessivo della popolazione compresa tra 0 e 64 anni. Anche in questo caso una larga parte di queste persone ha ottenuto l’esenzione in seguito ad infortuni sul lavoro che ne hanno poi certificato la disabilità o l’invalidità civile. "Questi e gli altri dati del rapporto – ha spiegato l’assessore regionale alle politiche sociali Serena Spinelli – rappresentano un aiuto prezioso per sviluppare attività e servizi rivolti alle persone con vari tipi di fragilità. Come Regione siamo costantemente impegnati, a stretto contatto con le Asl, i servizi sociosanitari degli ambiti territoriali, gli operatori, le professioni e il mondo del terzo settore, per una presa in cura delle disabilità che sia sempre più basata sulla centralità della persona e sulla capacità di dare risposte integrate, tenendo insieme i bisogni e i diritti".

Tommaso Carmignani