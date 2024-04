Disabilità e aiuti. Un nuovo mezzo per il trasporto

EMPOLI

Un passo avanti verso l’inclusione. Alla sezione Soci Coop di Empoli è stato presentato il progetto "Viaggiare Insieme", volto a favorire la mobilità delle persone con disabilità del centro diurno di Cerbaiola. Per l’occasione è stato inaugurato il nuovo mezzo (in grado di trasportare almeno due sedie a rotelle) che renderà possibile non solo gli spostamenti giornalieri da e verso il centro, ma anche gite e viaggi fondamentali per arricchire l’esperienza dei partecipanti. Il finanziamento per l’acquisto del veicolo è stato possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. L’associazione "I Ragazzi di Cerbaiola" potrà così offrire un servizio di trasporto autonomo. "Un servizio che rappresenta una risposta concreta a chi ha più bisogno di aiuto - ha detto Francesca Martini, presidente sezione soci Coop Empoli - Un segnale di attenzione ai più fragili". Come ha tenuto a precisare Eleonora Gallerini, presidente di Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino "il nuovo mezzo rappresenta un passo significativo verso l’accessibilità e l’inclusione, permettendo a tutti di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del territorio". "In questi anni - ha ricordato l’assessore al Sociale Valentina Torrini - sono tante le iniziative messe in atto per Cerabiola: abbiamo ristrutturato la palestra, rifatto i bagni e inserito nuovi impianti per mitigare il clima all’interno". "L’iniziativa - ha concluso Rolando Terreni, presidente de I ragazzi di Cerbaiola - è un importante traguardo per la nostra associazione".