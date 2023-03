Diritti umani, sociali e civili Le battaglie di Iacopo Melio

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Su quel treno c’è salito e da allora non è più sceso. Iacopo Melio, 31 anni, di strada ne ha fatta tanta. Un hashtag diventato virale, un attivismo che si è trasformato in impegno politico, una battaglia per i diritti dei disabili che lo ha portato prima in consiglio regionale e ora in direzione nazionale del Pd.

Che effetto fa?

"Sicuramente è per me una grande soddisfazione ed entrare con Elly Schlein segretaria lo è ancor di più. Adesso c’è da lavorare affinché il Pd torni ad essere la “casa“ di tutte e di tutti, soprattutto di coloro che in questi ultimi anni hanno perso la fiducia nel Partito".

Cosa dobbiamo aspettarci da questo Pd?

"Sicuramente quella svolta progressista, ecologista e femminista che si chiedeva da tempo e che ci renderà ancora di più il punto di riferimento della sinistra agli occhi di tutte e di tutti, rimettendo al centro quei temi che fino ad oggi sono stati ritenuti scomodi".

In che modo Iacopo Melio si farà sentire all’interno della direzione nazionale?

"Ho scelto di fare politica dentro le istituzioni per dare una voce più forte a quelle storie che in questi ultimi dieci anni ho promosso come attivista, perciò continuerò semplicemente ad accendere i riflettori sui diritti umani, sociali e civili, in difesa di tutte e di tutti. È mancato il coraggio di parlare nettamente di legalizzazione di cannabis ed eutanasia, di accoglienza e corridoi umanitari, di salario minimo e inclusione socio-economica. Temi che ho sempre affrontato e che continuerò a rilanciare".

Il Governo, e la destra in generale, parlano molto del tema disabili, ma lo fanno nel modo giusto?

"La destra ha sempre usato una narrazione pietistica e compassionevole, basti pensare all’istituzione del Ministro della Disabilità, una figura totalmente discriminatoria: i disabili sono persone, non dei panda da proteggere. Le manovre di inclusione deve farle ciascun ministero per diritto e dovere".

Lei parla spesso di un approccio sbagliato alla disabilità che parte però da buone intenzioni: cosa non va a livello culturale nel trattare il tema?

"Le parole sono fondamentali: se cambiamo il modo di chiamare qualcosa quel qualcosa cambia, e quindi cambia anche il modo in cui le persone si rapportano a quel qualcosa. In sostanza, se vogliamo ottenere atteggiamenti migliori dobbiamo migliorare anche il linguaggio per far sì che migliori la percezione delle persone. Purtroppo l’unico modo per farlo è studiare e formarsi, o almeno affidarsi a chi si occupa di questo, perché non basta l’empatia ma serve la competenza".