Difficoltà e prospettive. La Cgil incalza i politici: "Inclusione e più diritti. Difendiamo il lavoro"

Che cambia; una volta erano le piccole aziende a conduzione familiare, ora sono i grandi gruppi industriali. Una popolazione sempre più crescente dove però le giovani generazioni non trovano risposte lavorative. E poi la sanità, sempre più depotenziata. Quali sono le politiche di sviluppo per l’Empolese Valdelsa che verrà? Se ne è parlato ieri alla Casa del Popolo di Sovigliana, Vinci. Nel dibattito ’Il lavoro incontra la politica. Le proposte della Cgil sul territorio’, il sindacato ha messo a confronto alcune delle forze politiche locali sulla visione del domani, tra difficoltà e prospettive di sviluppo. In vista della prossima campagna elettorale, spazio alle questioni prioritarie: come la qualità del lavoro che determina poi la qualità della vita.

"Quello che proponiamo - ha detto Gianluca Lacoppola, coordinatore Cgil Empolese Valdelsa - è un modello produttivo ad alto valore aggiunto che competa per la qualità dei prodotti e dei servizi e per cui il lavoro significa ’lavorare bene’, diritti, inclusione sociale e strumento di redistribuzione di ricchezza". La questione appalti? Per la Cgil serve impedire il lavoro povero. "C’è una grande difficoltà legata al lavoro povero, oggi - ha dichiarato Nicola Ferraro di Sinistra Italiana - Bisogna provare in tutti i modi, anche a livello comunale, a dare maggiore dignità al lavoro, garantendo condizioni che siano uguali per tutti. Bene la proposta di un salario minimo di almeno 9 euro l’ora. Male se gli organismi deputati al controllo degli appalti vengono depotenziati". Silvano Pini, della Spi Cgil apre una partenesti sulla sanità. "Bisogna rafforzare il sistema territoriale; che sia un servizio più vicino alle persone. Le liste d’attesa sono infinite. Bisogna programmare laddove ancora non ci sono, case di comunità. Serve una rete di cure intermedie che sia in grado di raggiungere le esigenze della cittadinanza più fragile".

"Come forza politica di Governo - ha detto Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa - ci prendiamo l’impegno di fare un passo in più, in questo senso". Un focus sulla Multiutility è d’obbligo e la posizione dei sindacati, come ricorda Lacoppola, è chiara. "Esprimiamo la nostra contrarietà alla quotazione in borsa".

"Bisogna invertire la rotta - ha aggiunto Leonardo Masi, consigliere Buongiorno Empoli-Fabrica Comune - I servizi fondamentali dei cittadini gestiti da privati? Se ne trae solo profitto con scarso risultato. Basti guardare alla società francese che ha vinto la gara per il Trasporto pubblico locale. Dovrebbe insegnarci qualcosa questa esperienza".

Mazzantini ricorda che "la frammentazione regionale nella gestione dei servizi da parte di realtà talvolta micro è un elemento di debolezza strutturale. Da qui l’idea di costruire una holding di servizi pubblici locali che possa ricomporre la frammentazione, evitare la dispersione economica e del personale, evitare il cannibalismo da parte di soggetti con sede fuori Regione".

Vicenda Keu, una ferita ancora aperta. Cgil propone un tavolo sulla legalità in Unione "per monitorare. Servono controllo, pianificazione, verifica di quello che succede. Un fatto che non ci aspettavamo qui". Al dibattito anche l’ecologista grillina Stefania Voli. Dalla transizione ecologica, a quella energetica e digitale, si è parlato di sostenibilità, di come governare questi processi mantenendo al centro la qualità del lavoro, in un territorio che deve portare avanti la sua vocazione manifatturiera e industriale. Ultimo, ma non meno importante, il tema della mobilità. Per Cgil "Serve definire uno scudo verde che non danneggi i pendolari dell’area. Disincentivare il mezzo privato va bene se c’è un’alternativa". E va costruita.