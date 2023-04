Difendersi dalle truffe Incontro con i carabinieri

Truffe e sicurezza stradale, consigli utili per una corretta prevenzione. E’ questo il tema che sarà affrontato dal comandante della Stazione dei carabinieri di Castelfiorentino, maggiore Maggiore Emanuele Massimiani, nel corso di un incontro (gratuito) in programma giovedì 27 aprile (dalle 17 alle 19) nella sede Auser Filo d’Argento di Piazza Gramsci 17. Organizzata dal Comune, dall’Auser Filo d’Argento e dallo Spi Cgil lega di Castelfiorentino, la serata affronterà in primis le tipologie di possibili truffe, che molto spesso vedono come vittime persone sole, come ad esempio gli anziani. Da chi si presenta alla porta di casa fingendosi un addetto del gestore idrico o elettrico a chi suona il citofono spaventando il malcapitato con la notizia di un incidente accaduto al figlio. Per non parlare dei raggiri che possono capitare per strada, da parte chi millanta magari rapporti di amicizia inesistenti, abbracciando la “vittima” prescelta per rubargli il portafogli. A volte, basta l’apparenza: un vestito distinto, un sorriso cordiale, la disponibilità o la cortesia per cadere nell’inganno. Si parlerà anche di sicurezza stradale.