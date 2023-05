"Dieci persone al centro a Dogana"

Una situazione ’fluida’ caratterizza il bilancio del centro valdelsano per quanto riguarda l’immigrazione. Come spiega l’assessore Alessandro Tafi: "A Castelfiorentino non abbiamo ancora avuto contatti con la Regione e abbiamo un Centro accoglienza speciale che è a Dogana, un edificio che ospita una decina di persone a seconda delle situazioni". "In passato – aggiunge Tafi – abbiamo ospitato anche sessanta o settanta persone e sul territorio c’erano due sedi della Oxfam, ma ora sono tutti confluiti nel sistema di accoglienza integrata. Al momento nessuno ci ha chiesto disponibilità maggiori, come è successo otto anni fa quando il fenomeno migratorio ha avuto un’impennata fortissima. Avevamo anche un altro centro gestito dall’Arcolaio ed è stato chiuso, Dogana, ripeto, è l’unico rimasto". In tempi relativamente recenti gli unici movimenti significativi hanno riguardato i profughi ucraini. "Abbiamo fatto accoglienza a una decina di profughi ucraini in fuga dalla guerra, ma ora sono quasi tutti andati via. C’è chi si è ricongiunto con i parenti residenti altrove e chi è tornato a casa. Abbiamo tanti extracomunitari sul territorio, ma non fanno parte dei flussi migratori gestiti, arrivano su iniziativa personale".