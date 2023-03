Diciannovenne travolto dal treno

CERRETO GUIDI

Ancora una tragedia lungo la linea ferroviaria Firenze-Lucca. Erano circa le 8.20 ieri quando tra la stazione di piazza Italia e il passaggio a livello di via Tripoli di Montecatini Terme il treno proveniente da Pistoia ha travolto e ucciso un ragazzo di 19 anni, residente a Cerreto Guidi. Secondo dichiarazioni riportate sui social da persone che avrebbero assistito alla scena, il giovane si trovava sui binari come se fosse intenzionato a farsi travolgere dal convoglio. La linea è stata subito interrotta, mentre al passaggio al livello sono giunti i carabinieri a tenere sotto controllo le auto in attesa di transitare. Sono poi arrivati gli agenti della Polfer per i primi rilievi.