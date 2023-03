Diari e appunti della docente raccolti in un libro

EMPOLI

Diari da sfogliare, da rileggere. Pagine da cui imparare qualcosa. Sono quelle colme di appunti presi della maestra Liliana Lensi. La docente conosciutissima sul territorio non solo per il suo lavoro di insegnante, ma anche per la ricca attività nel mondo del volontariato, è scomparsa l’11 marzo di 20 anni fa ma è ancora nel cuore di tanti cittadini. La sua esperienza è diventata un libro e i suoi scritti, trasformati in testi interessanti dal punto di vista pedagogico, storico e culturale. Si chiama "Liliana Lensi. Maestra e pedagogista" il convegno fissato - in occasione dell’anniversario della morte della docente - per sabato 11 marzo, dalle 9 alle 13, nella sala della Misericordia di Empoli in via Cavour.

Il convegno sarà l’occasione per presentare il libro appena uscito "Eccoci di nuovo al lavoro. Diari di scuola nelle periferie". Il libro si apre con le trascrizioni dei "diari" della maestra dalle scuole di Ginestra Fiorentina, Pillo, Visignano, Torre di Montelupo, Pagnana ed Avane. Colpisce la profondità della riflessione didattica e pedagogica nei confronti di alunni e alunne, in un periodo storico di grandi cambiamenti politici ma anche sociali e culturali, come gli anni ’50, ’60 e ’70, nei quali la figura della maestra si affiancava a quella di una seconda mamma. Tantissimi gli interventi previsti nel corso della mattinata di studio e di approfondimento che sarà condotta da Mariangela Giusti, docente e pedagogista, figlia di Liliana Lensi.