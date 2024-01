"Dialogo e ascolto per uscire dagli abissi"

Un successo l’incontro con Gianpietro Ghidini della Fondazione PesciolinoRosso. Al centro la testimonianza di un padre che ha perso il proprio figlio e che da allora ha deciso di impegnarsi per aiutare tutti quei ragazzi e quelle famiglie che rischiano di cadere in un abisso da cui non si vede la luce. E’ la storia di Ghidini e della Fondazione nata a seguito della morte del figlio Emanuele, tragicamente scomparso il 24 novembre 2013 dopo essere caduto nel vortice della droga. L’evento si è svolto per iniziativa dellla parrocchia di Santa Maria delle Vedute e San Rocco, in collaborazione con il Comune. "Ci tengo a ringraziare Gianpietro per questa sua preziosa testimonianza – dice il vicesindaco Emma Donnini -. Sono stati momenti di grande commozione, tanto che ci siamo salutati con il reciproco impegno di tenerci in contatto. Sia la mattina che la sera abbiamo avuto un’ampia partecipazione da parte di studenti, docenti, formatori e famiglie che hanno ascoltato le parole di Gianpietro e la sua storia. Un messaggio di speranza e di vita in cui è emersa l’importanza del dialogo, del confronto ma anche della consapevolezza delle proprie debolezze e della capacità di saper chiedere aiuto"