"Dialogo aperto con Rfi per migliorare il piano"

Siamo favorevoli a una commissione ad hoc per seguire i lavori. Ritengo che lo strumento migliore sia una commissione costruita appositamente, esterna al consiglio comunale. Fatta in seno al consiglio, anche se speciale, non consentirebbe di aprirla a cittadini e altri soggetti. Immagino invece una commissione aperta a comitati, rappresentanti del consiglio comunale di maggioranza e opposizione, giunta e Rfi. Uno strumento di confronto e pressione costante e permanente. Volentieri ci assumiamo questo impegno e lo scriveremo nel programma elettorale. L’approccio deve continuare a essere quello del dialogo costante con Rfi, che ha autonomia e responsabilità assoluta sull’opera, della pressione affinché le esigenze di territorio e cittadini siano ascoltate. Oltre alle opere chieste dal Comune (sottopassi di Sant’Andrea e Granaiolo e l’aggiustamento del tracciato di alcune strade), ci sono diverse richieste di miglioramento del progetto fatte da cittadini. La richiesta, del Comune e dei comitati, deve essere forte è univoca nel chiedere che Rfi migliori il progetto seguendo quelle proposte. L’apertura inoltre del presidente Giani a sostenere interventi sulle zone interessate è un’occasione importante. Vogliamo chiedere che la Regione sostenga per intero la messa in sicurezza idrica della zona di Sant’Andrea e Fontanella e una mano all’urbanizzazione del 429. Siamo favorevoli a un incontro su questi temi. Da mesi mi sto confrontando con le frazioni e ho incontrato anche i cittadini di Brusciana, Molin Nuovo, Sant’Andrea e Fontanella con “Passo dopo passo”. Faremo nuove assemblee. Ogni occasione di confronto è per noi buona cosa.