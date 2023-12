Di Quarconia. Le tentazioni di un diavolo

VINCI

Le compagnie amatoriali in lizza per la vittoria dell’11esimo concorso regionale del “Teatro di Quarconia“ si sono esibiti tutte, ma in attesa della premiazione di domenica prossima alle 21, questo pomeriggio alle 17 il sipario del Teatro di Vinci si aprirà un ultima volta per ospitare lo spettacolo fuori concorso della compagnia I Soliti Ignoti da Vinci intitolato “Il diavolo li fa e poi… li accoppia”. Si tratta di una commedia brillante in tre atti di Stefano Palmucci, una rappresentazione divertente ed irriverente, che promette di coinvolgere il pubblico dall’inizio alla fine.

La trama riguarda un simpatico demonio in sembianze umane, che un giorno balza dagli inferi su questo mondo per proporre a Giovanni Darloni, mediocre imprenditore romagnolo, di comprargli l’anima, promettendo in cambio di esaudire i suoi tre più grandi desideri. Incredulo e infastidito dal sedicente diavolo, Giovanni lo liquida in fretta, sparando a caso tre desideri impossibili. Lo scetticismo di Giovanni si incrina però di fronte al progressivo e sinistro concretizzarsi dei desideri espressi.

Spalleggiato dal fido commercialista Fighini, Giovanni decide allora di rivolgersi ad un investigatore privato per chiedergli di indagare sulla faccenda, che però si ingarbuglia ulteriormente. L’investigatore, infatti, pur rivelandosi maldestro e imbranato, riesce comicamente a portare a termine la missione, sentenziando l’assoluta veridicità della demoniaca identità. Messo di fronte all’elevatissimo prezzo da pagare, Giovanni si farà quindi sempre più coinvolgere in un’esilarante spirale di avidità e spassosa bramosia che lo porterà sull’orlo della perdizione. In un finale tutto a sorpresa, Giovanni riuscirà a liberarsi brillantemente dalle demoniache lusinghe dell’Avidità, per riscoprire che le cose veramente importanti nella vita sono in fondo le più semplici e le più genuine.