’Di Quarconia’. Gag e peripezie con Gli Sconvolti

VINCI

Tutto pronto al Teatro di Vinci per ospitare la terza compagnia partecipante all’undicesimo concorso di teatro amatoriale intitolato ’Di Quarconia’. A salire sul palco domenica prossima alle ore 17 saranno Gli Sconvolti, che porteranno in scena lo spettacolo "Finché Berta non ci separi", divertente commedia in vernacolo di Barbara Melani e Tiziana Bettazzi. La storia è ambientata Oltrarno negli anni Venti quando un’allegra accompagnatrice cercherà di intascare "onestamente" il lascito milionario della pro zia Cesira, una pia religiosa, devotissima alle Suore Carmelitane Scalze, attraverso rocambolesche avventure e imbarazzanti peripezie, in un crescendo di colpi di scena e gag esilaranti. Con questo obiettivo, districandosi fra mille difficoltà, artifizi ed imbrogli vari, Clementina e Olimpia, amiche per la pelle, con la complicità della domestica Dora, metteranno in atto un piano alquanto sgangherato coinvolgendo, loro malgrado: Vanni, l’improbabile fidanzato di Clementina; Berta, sua moglie tradita; Narciso, il venale avvocato di famiglia e Don Rodrigo, marito di Olimpia, generale spagnolo dal sangue caliente, super geloso, ed "altamente infiammabile". Non mancherà il finale a sorpresa che, in un crescendo di colpi di scena, arriva inaspettato alla fine di un turbinio di equivoci e una girandola di gag esilaranti.

Gli attori che daranno vita a questa rappresentazione sono Elisabetta Fantoni, Tiziana Bettazzi, Barbara Melani, Elena Carlesi, Gianni Gianassi, Mauro Gasparini e Massimo Guasti. La compagnia teatrale de Gli Sconvolti nasce a Prato nel 1998, per consolidarsi nella formazione attuale dal 2011. Negli ultimi 12 anni la compagnia ha rappresentato le proprie commedie nei vari teatri della provincia fiorentina, costituendosi poi in associazione culturale per poter partecipare alle varie rassegne. Rappresentare un teatro dialettale della tradizione toscana è la mission della compagnia pratese, che nei suoi spettacoli racconti spaccati di vita locale, rigorosamente ambientati nel territorio. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 334 7066163.