Di nuovo in mostra il tesoretto monetale da Tresanti

È di nuovo in mostra il tesoretto monetale da Tresanti. Al Centro per la Cultura del Vino “I Lecci” riapre dopo due anni di sospensione l’esposizione nella “Saletta del Territorio”. Il tesoretto monetale è stato rinvenuto nel 1943 a Tresanti durante la demolizione di una casa colonica. Delle 422 monete ritrovate, ne sono esposte la metà, ossia quelle rimaste in proprietà dello Stato. Le altre furono lasciate al proprietario del terreno come premio. Si tratta di “Barili” d’argento emessi a Firenze a partire dal 1505: il valore di 12 soldi e 6 denari ciascuno corrisponde al dazio da pagare per ogni barile di vino, da qui la denominazione. Lo studio numismatico degli esemplari conservati precisa che, in questo caso, l’ultima moneta coniata arriva al 1529.

Il tesoretto è stato nascosto subito dopo, probabilmente negli anni difficili per le campagne di Montespertoli a causa delle scorrerie collegate all’assedio di Empoli da parte delle truppe spagnole per riportare la famiglia Medici al governo di Firenze. Ad occultarlo fu forse un mercante che, messo al sicuro il denaro per il proprio lavoro, non tornò più a riprendersi il bottino.

Saranno esposte per l’occasione anche le ceramiche rinvenute tra i ruderi del “Palagio” di Castiglioni durante i lavori di ampliamento dell’omonima via. La mostra è visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e nel weekend dalle 15 alle 18.