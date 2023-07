Devastato l’eco-compattatore Era attivo da appena sei mesi

La vita dell’eco-campattatore di Gambassi Terme è durata appena sei mesi. Sì perché il macchinario che raccoglie le bottiglie in pet conferite dai cittadini del borgo termale e che si trova in piazza Brunelleschi, vicino al fontanello pubblico, è già fuori uso. A metterlo ko è stata un’azione vandalica. A denunciarla è lo stesso sindaco, Paolo Campinoti, a cui sono arrivate le foto dei danni arrecati al servizio. Dalle immagini si vede chiaramente lo schermo in frantumi e una parete forzata. Tutti danni che hanno di fatto reso inutilizzabile il macchinario. "Il nostro eco-compattatore è stato completamente devastato dai soliti cretini ignoti – riferisce senza mezzi termini il sindaco – Non sono i primi atti di vandalismo nella zona, non avevo pubblicizzato la cosa per non dare adito ai soliti incivili di sentirsi pure ganzi a fare queste cose. Ora però – sottolinea Campinoti – la nostra comunità non avrà l’eco-compattatore per chissà quanto. Proprio un bel risultato".

L’eco-compattatore, tra i pochissimi presenti sul territorio, era stato inaugurato lo scorso 13 gennaio. E’ frutto di un accordo fra comune e Consorzio Coripet. La sua funzione è quella di raccogliere le bottiglie in pet che hanno contenuto liquidi alimentari e che abbiano ancora l’etichetta con il codice a barre, che dovrà essere letto dalla macchina al momento del conferimento. Il conferimento comporta vantaggi perché ad ogni bottiglia corrisponde almeno un centesimo per acquisti on line su canali dedicati messi a disposizione del consorzio Coripet. Questo strumento può arrivare a riciclare fino a mille bottiglie al giorno, ovvero 365.000 bottiglie l’anno pari a circa venticinque tonnellate di CO2 risparmiate in un anno.

L’amministrazione aveva salutato l’iniziativa, voluta e realizzata con il consorzio Coripet, con la speranza di coinvolgere in questo progetto il maggior numero di attività locali affinchè si unissero alla rete ’circolare’ del recupero. "Questo è un passo avanti ulteriore nella trasformazione di Gambassi Terme in un luogo di avanguardia ecologica anticipando i tempi e dotando il nostro territorio di strumenti innovativi per il riciclo dei rifiuti", spiegava Campinoti in occasione della presentazione del macchinario, che adesso purtroppo dovrà essere riparato o forse sostituito, in base ai danni subiti.

