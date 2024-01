Derby empolese a Pagnana. Marcialla e Lazzeretto in casa

Un Giovani Fucecchio 2000 compatto impone il pari alla capolista La Corte. Termina 0-0, infatti, il recupero della 10ª giornata del girone B della 3ª Categoria di Pisa. I bianconeri agganciano così a quota 13 il Calasanzio e stasera tornano subito in campo per l’ultimo turno di andata. Alle 21 saranno ospiti del Casteldelbosco, compagine li insegue a 4 lunghezze di distanza. Nello stesso raggruppamento l’altro anticipo odierno delle 21 è il derby tutto empolese di Pagnana tra Calasanzio e Ponte a Elsa. Due squadre in piena lotta per i play-off separate da appena 3 punti in classifica in favore degli ospiti. Domani alle 15, invece, l’Avane riceverà l’ostico Oltrera per provare a tenere il passo della capolista La Corte, ora lontana 3 punti dopo il peri nel recupero di mercoledì scorso. La Corte che lunedì prossimo alle 21 a Calci ospiterà tra l’altro il Ponzano. Andiamo adesso nel girone A fiorentino, dove ad aprire il programma della prima giornata di ritorno delle squadre locali sono domani alle 14.30 Marcialla City e Sporting Lazzeretto. I primi ospitano il San Lorenzo Campi, settimo a quota 23, mentre i biancorossi di Lottini ricevono l’Atletico Esperia, in piena zona play-off. Sempre domani pomeriggio, ma con inizio alle 15, trasferta insidiosa per il lanciato Capraia al Brogelli di San Vincenzo a Torri. Infine domenica alle 14.30 a Monterappoli il Serravalle se la vedrà con l’Atletico Valdipesa.